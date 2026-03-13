Haberler

Manisa'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hırsızlık yaptıklarını değerlendirilen A.A, F.A, Ç.D. ve A.D. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve A.D. tutuklandı, F.A. ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

