Haberler

Manisa'da Hareket Yaşı Testi Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da, Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.

Manisa'da, Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Sarıkamış Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşların fiziksel performansları çeşitli testlerle değerlendirildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Fatih Aksoy, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında fizyoterapistler eşliğinde katılımcılara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti testi ve otur-kalk testi uygulandı.

Yapılan testler sonucunda hareket yaşları belirlenen vatandaşlara fiziksel durumları hakkında bilgi verildi. Düzenli fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyduğu değerlendirilen kişiler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, 10 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında kentin farklı noktalarında bilgilendirme stantları kurulacağı bildirdi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi

Tarihi geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
Düğün sonrası kuyumcuya giden vatandaş şaşkına döndü! Altınlar sahte ve ayarsız çıktı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti
71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

Kim der 71 yaşında! Yeşilçam'ın yıldızı adeta yıllara meydan okuyor