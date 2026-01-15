Haberler

Salihli'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Salihli ilçesinde 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.A.T., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışamalar kapsamında hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.A.T'nin (38) Seyrantepe Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler M.A.T'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
