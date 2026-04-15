Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.A. (24) idaresindeki 41 BCS 442 plakalı hafif ticari araç, Salihli Gölmarmara kara yolu Dibekdere Mahallesi Kavşağı'nda Ş.Ç'nin (70) kullandığı 45 B 1656 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 45 B 1656 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şadiye Ç'nin (67) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki A.E. (21), Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

Arsenal ve Sporting yarı final için karşılaştı! İşte turlayan takım
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş

Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Amedspor Başkanı Nahit Eren Süper Lig ateşini yaktı

Amedspor Süper Lig ateşini yaktı

Demet Özdemir’den 'Dizi' eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım
Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

Arsenal ve Sporting yarı final için karşılaştı! İşte turlayan takım
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında