Manisa'da Greyder Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

Manisa'da Greyder Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devrilen bir greyderin altında kalan operatör Zabit Çakan hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde devrilen greyderin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Topraktepe mevkisinde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri personeli olan Zabit Çakan, idaresindeki greyderin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan greyder şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, greyder operatörü Çakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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