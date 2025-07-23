Manisa'da Greyder Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, yol bakım çalışmaları yapan greyderin devrilmesi sonucu operatör Zabir Çakan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde şarampole devrilen greyderin operatörü hayatını kaybetti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı çalışanı Zabir Çakan idaresindeki greyder, Topraktepe mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, operatör Çakan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.