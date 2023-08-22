Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
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YANGIN KONTROL ALTINDAManisa'nın Kula ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde saat 10.00 sıralarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 8 saat sonra kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Kula ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde saat 10.00 sıralarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürerken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Güncel