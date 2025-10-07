Manisa'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi

Haberler

Manisa'nın Demirci ilçesinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Demirci Belediyesi ve Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş için katılımcılar, yatsı namazının ardından Sultan Abdülhamid Han Camisi önünde toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, sağanakta İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.

Yürüyüşün ardından konuşan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırımı duyurmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin. Tüm zalimlerin karşısında duran, 'dünya beşten büyüktür' diyen bir dünya liderimiz var. İyi ki Türkiye var, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan var." dedi.

Filistin'e Destek Platformu adına Mehmet Dağlar da etkinlikle ilgili konuşma yaptı.

Yürüyüşe, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
