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Manisa'da Forklift Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

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Manisa'da bir fabrikada meydana gelen forklift kazasında işçi hayatını kaybetti. Cenazede eşinin fotoğrafını öpen Türkan Zibeller gözyaşı döktü.

MANİSA'da fabrika işçisi Nihat Zibeller (39), kullandığı forkliftin üzerine yük devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Cenazede Zibeller'in eşi Türkan Zibeller, Fenerbahçe forması örtülen eşinin tabutunun başında fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Olay, dün 15.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçası üreten bir fabrikada meydana geldi. 10 yıldır aynı fabrikada işçi olarak çalışan Nihat Zibeller'in kullandığı forkliftin üzerine raftaki çelik malzemeler düştü. Zibeller, forklifte sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Zibeller'i sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak Nihat Zibeller, olay yerinde hayatını kaybetti.

3 GÜN ÖNCE OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Nihat Zibeller'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Nehir (10) ile 1 yaşındaki İlhan Tura'nın babası Zibeller için Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi İmamı Azam Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Yunusemre belediye başkan yardımcıları Haydar İzci, Özge Arslan, Zibeller ailesinin yakınları, iş arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zibeller'in eşi Türkan Zibeller, eşinin Fenerbahçe forması örtülen tabutu başında fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan namazın ardından Nihat Zibeller'in cenazesi, toprağa verildi. Zibeller çiftinin, 3 gün önce oğulları İlhan Tura'nın birinci yaş gününü kutladıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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