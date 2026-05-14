Manisa'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Demirci, Gördes ve Salihli ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur, dolu ve fırtına tarım ve yerleşim alanlarında zarara yol açtı. Tarım ekipleri zararın tespiti için inceleme başlattı.

Manisa'nın Demirci, Gördes ve Salihli ilçelerinde sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu.

Demirci'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman şiddetlendi. İlçede yağmurun ardından dolu etkili oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kiraz bahçelerinde olası zarar tespiti için sahada inceleme başlattı.

Gördes'te ise fırtına nedeniyle Fatih Bulvarı'nda bir binanın çatısı uçtu. Savrulan çatı yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun çatısındaki bir sac, şiddetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Parçaların isabet ettiği 4 hükümlü hafif yaralandı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
