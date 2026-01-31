Haberler

Manisa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Manisa'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlüler arasında 'kasten öldürme' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından ceza almış kişiler yer alıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soma, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Soma'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (43) ile Yunusemre'de "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 22 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.T. (33) yakalandı.

Turgutlu'da ise "dolandırıcılık" suçundan 9 yıl hapis cezasıyla aranan İ.K. (26) durdurulan bir otomobilde yakalandı. Hükümlünün üstünde ve araçta yapılan aramada 250 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
