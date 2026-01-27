Manisa'da firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli trafik timi, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Sürücü M.K.B'ye (21) Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusu yapıldı.
M.K.B'nin "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.