Haberler

Manisa'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.B. yakalandı. Jandarma ekipleri, devriye sırasında durdurduğu otomobilde GBT sorgusu yaparak, hakkında birçok suçtan ceza bulunan sürücüyü gözaltına aldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli trafik timi, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Sürücü M.K.B'ye (21) Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusu yapıldı.

M.K.B'nin "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu

Skandal sözleri sonrası NTV işine son vermişti! Yeni adresi belli oldu
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti

Piyasaları karıştıran karar! Trump en ağır cezayı kesti
Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı

Yeni zam pompaya yansıdı! Psikolojik sınır bir kez daha aşıldı