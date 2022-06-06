Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Avşar Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, hakkında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'yi (32) yakaladı.

Savcılığa sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Turgutlu Hisarcık Manisa Güncel Haberler

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