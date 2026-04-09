FETÖ'nün Manisa'daki yeni yapılanmasına operasyon; 24 tutuklama

MANİSA'da FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de olduğu 44 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa'da tekrar yapılanan FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada, örgütün 'sözde il imamı, bölge, eğitim yapılanması, kadın yapılanması, mali yapılanma sorumlularının da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hazırlıklarını tamamlanmasının ardından 3 Nisan'da özel harekat polisleri, helikopter ve dron desteğiyle, onlarca polisin katılımıyla operasyona düzenlendi.

22 MİLYON 500 BİN TL'LİK VARLIĞA EL KONULDU

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 44'ü gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerindeki aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman ve kitap, dijital materyal, örgüte ait olduğu değerlendirilen güncel kur değeri yaklaşık 22 milyon 500 bin TL olan Türk lirası, altın, avro ve dolara el geçirildi.

TELEFONLARI TUVALETE ATMIŞLAR

Operasyon sırasında şüphelilerin, aralarındaki yazışmaların ortaya çıkmaması için cep telefonlarını tuvalete attıkları görüntüler de ortaya çıktı. Polisin yaptığı detaylı aramalarda, tuvalete atılan telefonlara da incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından önceki günden itibaren aralıklarla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis yetkilileri, operasyon sonucu FETÖ'nün Manisa'daki yeni yapılanmasının çökertildiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı