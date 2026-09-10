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Manisa'da eşini ve kızını bıçaklayan kişi tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı karısı ve kızını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı karısı ve kızını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan D.K'nin (51) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan anne ve kızının Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Keli Mahallesi'nde yaşayan D.K. önceki akşam tartıştığı karısı N.K. (52) ve kızı N.K'yi (24) bıçakla yaralamış, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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