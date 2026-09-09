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Manisa'da eşini ve kızını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı karısı ve kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı karısı ve kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Keli Mahallesi'nde D.K. (51) ile eşi ve kızı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K, karısı N.K. (52) ile kızı N.K'yi (24) bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, D.K'yi olayda kullandığı bıçakla gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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