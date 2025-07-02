Manisa'da Emlak Ofisinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir emlak ofisinde gerçekleşen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kavganın, alacak tahsili yüzünden çıktığı iddia ediliyor. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde, iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Yiğit Burdur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan B.K'nin durumunun ağır olduğu, Y.K. ile B.C.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı öne sürülen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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