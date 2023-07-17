Manisa'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, bir çocuk yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı ve bir çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.