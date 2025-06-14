Manisa'da Elektrik Kazası: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği elim olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, soruşturmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamına şimdiye kadar 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere 28 kişinin ifadesi alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir."