Manisa'da işçinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi sonucu gözaltına alınan işveren tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İbrahim Taşdelen'in (20) kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan işveren İ.Ç. (58) ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi İ.S'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İbrahim Taşdelen'in (20) kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan işveren İ.Ç. (58) ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi İ.S'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Kavşağı'nda önceki gün bir iş yerinin çatısında kaynak yapan İbrahim Taşdelen, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi İ.S'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
