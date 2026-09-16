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Manisa'da devrilen traktör römorkundaki 4 kişi yaralandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İ.E. (44) idaresindeki 45 N 4417 plakalı traktörün römorku, Urganlı Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, römorkta bulunan S.E. (21), M.Ö. (19), A.Ö. (15) ve G.E. (19) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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