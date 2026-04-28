Haberler

Manisa'da devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı; ulaşımda aksama yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan TIR, refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan TIR, refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Murat Koylu (62), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu, Peribacaları mevkisi yakınlarında bulunan Güvercinlik Rampaları'nda meydana geldi. İzmir istikametinden Uşak yönüne seyir halinde olan Mehmet Murat Koylu (62) idaresindeki 76 AJ 328 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan TIR, refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis Ekipleri vasıtasıyla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir - Ankara D300 karayolunda trafik akışı her iki yönde de tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

