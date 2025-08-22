Manisa'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde plastik kasaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alahıdır Mahallesi İzmir-Ankara kara yolundaki plastik kasaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 6 araç ve 15 itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
500
