Manisa'da denetimli serbestlikte "parmak izi" kullanılacak

Güncelleme:
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik hizmetlerinde parmak izi tanıma sistemi uygulanacak. Uygulama, ilk olarak Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hayata geçirilecek.

Uygulama kapsamında yükümlülerin kimlik doğrulama işlemlerinde parmak izi tanıma sistemi kullanılacak. Sistem ilk aşamada Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hayata geçirilecek.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, kimlik doğrulama işlemlerini İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki polis merkezi amirliklerinde kurulan ünitelerde parmak iziyle gerçekleştirecek.

Protokol Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan tarafından imzalandı.

Uygulamanın ilerleyen süreçte il genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel
