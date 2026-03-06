Haberler

Salihli'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir dairede çıkan yangın, çatı katına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir binanın son katındaki dairede çıkan yangın, çatı katına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi'nde 4 katlı bir binanın son katındaki H.Ş.'ye ait dairede çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, çatı katına da sıçradı. Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Evde ve çatı katında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
