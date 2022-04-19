Manisa'da çöp kamyonu devrildi, 1 kişi yaralandı
AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kurudere Mahallesi'nde Turgutlu Belediyesine ait 35 UC 019 plakalı çöp kamyonu yol kenarına devrildi.
Kazada, yolcu koltuğunda bulunan M.Ö. hafif şekilde yaralandı. Sürücü Y.K. ise kazayı yara almadan atlattı. M.Ö, olay yerine çağrılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel