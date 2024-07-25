Manisa'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan bir grup, İsmail Sönmez'in (48) Akpınar Mahallesi 245 Sokak'ta yaşadığı evin önüne geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, iddiaya göre Sönmez'e araçla çarparak yere düşürdü, ardından bıçakla saldırdı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.