Manisa'da canlı tavuk yüklü tıra otomobil çarptı: 5 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin canlı tavuk yüklü tıra yandan çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan İsmail Pektaş (38) idaresindeki 43 ACG 345 plakalı Ford marka otomobil, Eşme karayolundan İzmir-Ankara D300 karayoluna bağlanmak isteyen Mehmet Paker idaresindeki 35 PAT 82 plakalı canlı tavuk yüklü tıra yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü İsmail Pektaş (38) ve araçta yolcu olarak bulunan Hamide Pektaş (34), Esma Pektaş (63), Mehmet Anıl Pektaş (11) ve Elif Pektaş (6) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılar İsmail Pektaş ve Esma Pektaş ile diğer yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada müdahaleleri yapılan ağır yaralılar hayati tehlike kaydıyla, diğer yaralılar ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA