Haberler

Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki Suat Efe ve 32 yaşındaki Ömer Durmuş hayatını kaybetti, 29 yaşındaki Onur Efe ağır yaralandı. Olay, trafik kazası nedeniyle çıkan bir tartışmanın sonucunda gerçekleşti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) hayatını kaybetti, Onur Efe (29) ise ağır yaralandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ragıpbey Mahallesi'nde eski Tren Garı karşısında meydana geldi. Onur Efe, kardeşi Suat Efe ve Ömer Durmuş ile E.V. (19) ve R.V. (21) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Onur ve Suat Efe kardeşler ile Ömer Durmuş çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suat Efe ve Ömer Durmuş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Onur Efe'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler E.V. ve R.V. ise olayın ardından polis merkezine gidip, teslim oldu. Kavganın taraflar arasında daha önce yaşanan bir trafik kazası nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi