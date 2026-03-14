Manisa'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir bıçaklı kavgada 30 yaşındaki Uğur Çakmak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 33 yaşındaki S.P. tutuklandı.
Turan Mahallesi'nde Uğur Çakmak'ın (30) ölümüne ilişkin gözaltına alınan S.P'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Turan Mahallesi'nde dün birlikte alkol aldıkları değerlendirilen S.P. ile Uğur Çakmak arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, bıçakla ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Olay yerinden kaçan şüpheli S.P. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.