Manisa'da Besi Çiftliğinde Yangın: 15 Bin Balya Saman Küle Döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın, 2 saat süren müdahale ile söndürüldü. Yangında 15 bin balya saman yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sarıpınar Mahallesi 1115 Sokak'ta Eşref ve Mustafa Arı kardeşlere ait besi çiftliğinde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Saman balyalarının olduğu alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 2 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü, 15 bin balya saman da küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.