Manisa'da apartmanlardan ayakkabı çalıp satan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde apartmanlardan ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2. Anafartalar Mahallesi sakinlerinin artan ayakkabı hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.K. (26) olduğunu belirledi.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki sorgusunda, apartman önlerinden çaldığı ayakkabıları, İstanbul'a sattığını söylediği öğrenildi.

Hırsızlık suçundan 19 ayrı kaydı bulunduğu öğrenilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

