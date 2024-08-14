Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Alzheimer hastası kayıp şahıs aranıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Alzheimer hastası olan Mehmet Ali Turhan'dan 25 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'da, kayıp Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74), 25 gündür haber alınamıyor. Jandarmanın kamera incelemesinde son olarak tarlaya girdiği görülen Turhan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan, evli ve 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Mehmet Ali Turhan'ın bulunması için çevrede arama çalışma başlatıldı ancak bugüne kadar sonuç alınamadı. Yunusemre Jandarma Komutanlığı Arama Timi öncülüğünde, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramalara 25'inci gün de devam edildi. Çalışmalar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü çevresi, Ortaköy'e giden ana yol kenarı ve ormanda detaylı şekilde sürerken, Turhan'ın ailesinin bekleyişi sürüyor.

'KOLUNDA SEVGİ İZİ VAR'

Aramalara katılan Mehmet Ali Turhan'ın oğlu Süleyman Turhan, "20 Temmuz'da babam Mehmet Turhan'ı kaybettik, hala aranmakta ama herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Vatandaşlarımızdan çok duyarlı olmalarını istiyoruz, özellikle kolunda 'Sevgi izi' var. Kolunda 'sevgi izi' olan yaşlı birini görenler, lütfen 112'ye ya da irtibat numaralarımıza ulaşmalarını rica ediyoruz. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen bir babamız var. Büyük ihtimalle çok sıkıntılı bir süreçte. 25 gün oldu. O nedenle vatandaşlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Turhan Manisa Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992 İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 14 Ağustos Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? 14 Ağustos Döviz Kuru: Dolar, Euro ne kadar? CANLI Döviz Kuru! Dolar, Euro kaç TL? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta hangi gün, hangi saatte yayınlanıyor? Can Atalay olayı ne? Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü mü? Can Atalay neden hapiste? Erden Timur kimdir, nereli, kaç yaşında? Erden Timur ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı? YKS BOŞ KONTENJANLAR: 2- 4 yıllık bölümler boş kontenjanlar açıklandı mı? Memura ek ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Memura ikramiye hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Ali Karacan kimdir, nereli? Ali Karacan ne iş yapıyor? Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır, ne anlama gelir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı! 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? ABD başkanlık seçimi ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? İşte ABD seçim tarihleri! PEGASUS 9 EURO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Pegasus indirimli bilet nasıl alınır? Pegasus 9 Euro+ vergi yurt dışı bileti kampanyası ne?
title