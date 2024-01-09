Manisa'da Aile Hekimine Saldırı: Doktor Biber Gazıyla Saldırganı Etkisiz Hale Getirdi

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; dün sabah saatlerinde aile sağlığı merkezine gelen Ozan K., yoğunluğu bahane ederek merkezden ayrıldı. Daha sonra yeniden saat 16.00 sıralarında merkeze gelen Ozan K., aile hekimi Ahmet Aygün ile tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Ozan K., aile hekimi Aygün darbedip, boğazından yaraladı. Çevredeki diğer sağlık çalışanları müdahale edip, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada aile hekimi Aygün, 'beyaz kod' verip, biber gazı sıkarak Ozan K.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine merkeze gelen polis ekipleri, Ozan K.yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ozan K. hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel