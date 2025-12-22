Banyoda oğlu tarafından ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 75 yaşındaki Müşerref Çakır, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu. Çakır'ın ayağının kayması sonucu düşüp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Bozkurt Mahallesi, Urgun Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Müşerref Çakır, kendisinden haber alamayınca merak edip, eve gelen oğlu tarafından evinin banyosunda yerde hareketsiz yatarken bulundu. Oğlunun durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Müşerref Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin ilk incelemenin ardından Çakır'ın banyoda düşme sonucunda hayatını kaybettiği üzerinde durulduğunu bildirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Çakır'ın cansız bedeni, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / MANİSA,