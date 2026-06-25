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Manisa'da çalınan 6 motosiklet 90 güvenlik kamerası incelenerek bulundu: 3 gözaltı

Manisa'da çalınan 6 motosiklet 90 güvenlik kamerası incelenerek bulundu: 3 gözaltı
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Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde son iki günde çalınan 6 elektrikli motosiklet, polisin 90 güvenlik kamerasını inceleyerek düzenlediği operasyonla bulundu. Olayla ilgili 16 ve 17 yaşlarındaki 3 çocuk şüpheli gözaltına alındı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

MANİSA'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde son iki günde çalınan 6 elektrikli motosiklet, polisin 90 güvenlik kamerasını inceleyerek düzenlediği operasyonla ele geçirilirken, olayla ilgili 16 ve 17 yaşlarındaki 3 çocuk şüpheli de yakalandı.

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde son iki günde peş peşe 6 elektrikli motosikletin çalınması üzerine, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki iş yerleri ve güzergahlarda bulunan yaklaşık 90 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

3 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Şehzadeler ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 409 Sokak'taki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, çalınan 6 şarjlı motosiklet bir evin önünde park halinde ele geçirildi. Olayla ilgili yaşları 16 ve 17 olan 3 çocuk şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen elektrikli motosikletler, emniyetteki işlemlerinin ve yapılan incelemelerin ardından sahiplerine teslim edildi. Motosikletlerine kavuşan vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. Gözaltına alınan 3 çocuk şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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