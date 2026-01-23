Haberler

Manisa'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 52 yaşındaki Ersin Metin, iki gündür haber alınamayan evinde ölü bulundu. İş arkadaşlarının şüphelenmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerinde sağlık ekipleri Metin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan ve yalnız yaşayan Ersin Metin'den (52) iki gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumdan şüphelendi.

Merkez Efendi Mahallesi'ndeki evine yedek anahtarla giren arkadaşları, Metin'i yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Metin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

