Manisa'da 50 Kilogram Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Manisa'da durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi.

Durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 50 kilogram sentetik ecza üretiminde kullanılan toz hammadde, 200 bin sentetik ecza hapı, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan H.B.E, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.