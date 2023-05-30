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Manisa'da 5 bin 608 sentetik hap ele geçirildi

Manisa'da 5 bin 608 sentetik hap ele geçirildi

Güncel Haberler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 5 bin 608 sentetik ecza hap ele geçirildi. Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 bin 608 sentetik ecza hap ile 11 tabanca fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan İ.C. (32) ve B.G. (27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 5 bin 608 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 608 sentetik ecza hap ile 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.C. (32) ve B.G. (27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: AA / Rüstem Savaş - Güncel

Akhisar Manisa Güncel Haberler

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