Haberler

Manisa'da "dur" ihtarına uymayan araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Manisa'da 'dur' ihtarına uymayan araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin takibi sonucu durdurulan panelvanda, 10'u çocuk toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Araçtan kaçmaya çalışan sürücü ve 4 şüpheli yakalandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin takibi sonucu durdurulan panelvanda, 10'u çocuk olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde seyreden ve durumundan şüphelenilen panelvanı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ile yanındaki 4 şüpheli polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Panelvanda, aralarında kadınların da bulunduğu 10'u çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş