Manisa'daki çelik kasadan hırsızlığa 5 tutuklama

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan 2 milyon avro çalan maskeli şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

HIRSIZLIK KAMERADA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan 2 milyon avronun çalındığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yüzleri maskeli şüphelilerin fabrikaya gelip, hırsızlık yaptığı anlar yer aldı. Şüphelilerin fabrikaya menfezden girdikleri belirlendi.

2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
