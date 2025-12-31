Manisa'daki çelik kasadan hırsızlığa 5 tutuklama
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan 2 milyon avro çalan maskeli şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
HIRSIZLIK KAMERADA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan 2 milyon avronun çalındığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yüzleri maskeli şüphelilerin fabrikaya gelip, hırsızlık yaptığı anlar yer aldı. Şüphelilerin fabrikaya menfezden girdikleri belirlendi.
2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel