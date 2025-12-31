Manisa'daki çelik kasadan hırsızlığa 5 tutuklama

HIRSIZLIK KAMERADA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan 2 milyon avronun çalındığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yüzleri maskeli şüphelilerin fabrikaya gelip, hırsızlık yaptığı anlar yer aldı. Şüphelilerin fabrikaya menfezden girdikleri belirlendi.

2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),