Manisa'da 2 Mahallede Yangın Çıktı
Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde de yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 55 arazöz, 17 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 14.30'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerindeki ormanda da bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 55 arazöz, 17 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale sürüyor.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,