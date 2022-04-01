Manisa Büyükşehir Personeline İlk Yardım Eğitimi

Verilen eğitiminde meydana gelebilecek kazalar sonrası yapılacak ilk müdahaleyle ilgili eğitim ve uygulama pratikleri sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Büyükşehir Belediyesinde acil müdahale ekibinde yer alan personellere yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Eğitimde, ev kazalarının yanı sıra, çalışma ortamında meydana gelen kazaların ardından yapılacak müdahaleyle ilgili bilgiler verildi. Ayrıca, OED Cihazı (Otomatik Eksternal Defibrilatör) hakkında gerekli eğitim ve uygulama pratikleri yapıldı. Verilen eğitimin önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Hayatın her anında kullanılabilecek olan bilgilerin verildiği eğitimlerde personellerimize karşılaşabilecekleri durumlar anlatılmaktadır. Verilen eğitimler ile kurumumuzda meydana gelebilecek acil durum müdahale ekiplerinde görev yapacak personellerimiz belirlenmektedir.İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğümüz tarafından 183 personelimiz için daha Mayıs ve Haziran aylarında eğitim verilmesi planlanmaktadır. İlk Yardım Eğitimlerinin hayatımızın her alanında ihtiyacımız olabilecek bilgileri verdiğini unutmamak lazım. Hedefimiz, tüm personellerimizin bu belgeye sahip olmalarını sağlamak" dedi.

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