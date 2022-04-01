Manisa Büyükşehir, Kardeş Şehir Kırcaali'de

MANİSA (Bültenler) - Projenin 2021 yılı Nisan ayında başlatıldığını belirten Aksoy, projenin amacının iki ülke arasında turizmin geliştirilmesi olup, önde gelen ortakların her iki bölgedeki kültürel semboller haline gelen yapıların tanıtılmasının hedeflendiğini söyledi.

OBASYA Turizm Geliştirme Kooperatifi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan Kırcaali Belediyesi ile Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği işbirliğinde yürütülen 'Kültür Sınır Tanımaz' projesi kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa'nın kardeş şehri olan Bulgaristan'ın Kırcaali kentini ziyaret etti. Aksoy'a Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, Arkeolog-Tarihçi Altan Türe ve Manisa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızsmailoğlu da eşlik etti.

Kırcaali Belediyesi ve Ömer Lütfi Kültür Derneği'ne Ziyaret

Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve OBASYA Turizm Geliştirme Kooperatifi yetkililerinden oluşan Manisa heyeti, kardeş şehir olan Bulgaristan Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Evi Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kırcaali Belediye Başkanı ve HÖH Genel Başkan Yardımcısı Hasan Azis ile bir araya gelen heyet, proje hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Başkan Azis'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, hediye takdiminde bulundu. Manisa heyeti ayrıca Eğridere Belediye Başkanı İzzet Şaban ve Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümin İskender'e de ziyarette bulundu.

Karşılıklı Ziyaretler Gerçekleştirilecek

Proje hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "2021 yılında başlayan proje Ege Bölgesi'nde 8 ili kapsamaktadır. Ege Bölgesinde bulunan tüm Kültür-Turizm Müdürlükleri ile AB ortaklarımızın destekleri ile hazırlanacak olan proje konusu "Türkiye-Bulgaristan yöresel kadın kıyafetleri"dir. Bununla ilgili paydaşlarımızla yapacağımız faaliyetlerin planlamasını gerçekleştirmek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Mayıs ve Haziran aylarında projede öngörülen faaliyetlerin uygulanması için Türkiye ve Bulgaristan heyetleri karşılıklı ziyaretler gerçekleştirecek. Bizleri sıcak bir şekilde ağırlayan kardeş şehrimiz Kırcaali Belediye Başkanı Sayın Hasan Azis'e, Eğridere Belediye Başkanı İzzet Şaban ve Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümin İskender'e teşekkür ediyoruz" dedi. Manisa heyetinin ziyareti, Kırcaali yerel medyası, TV ve radyolarında da geniş yankı buldu.

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