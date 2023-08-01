Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Değerli Eşyaları Sahiplerine Teslim Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Atatürk Kent Parkı, Akhisar Necdi Şentürk Parkı ve Turgutlu Irlamaz Alanı'nda Temmuz ayında vatandaşların unuttuğu ya da kaybettiği para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye gibi 32 adet değerli eşyayı sahiplerine teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Atatürk Kent Parkı, Akhisar Necdi Şentürk Parkı ve Turgutlu Irlamaz Alanı'nda Temmuz ayında vatandaşların unuttuğu ya da kaybettiği para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye gibi 32 adet değerli eşyayı sahiplerine teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı, Akhisar Necdi Şentürk Parkı ve Turgutlu Irlamaz Alanı'nda Temmuz ayı içerisinde vatandaşlar tarafından 32 adet değerli eşya unutuldu ya da kaybedildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de, sorumluluk alanında bulduğu para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye gibi değerli parçaları bularak, sahiplerine teslim etti. Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, bulunan eşyalar hakkında yaptığı açıklamada, "Güvenlik personellerimiz Atatürk Kent Parkı, Akhisar Necdi Şentürk Parkı ve Turgutlu Irlamaz Alanında 24 saat görev başındalar. Buralarda bulunan değerli eşyaların sahiplerine ulaşıp tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaşılamadığımız eşyaları da Emniyet Müdürlüğü Karakol ekiplerine teslim ediyoruz" dedi. - MANİSA