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Manisa Akhisar'daki trafik kazasında ölenler için Fatih Erbakan başsağlığı diledi

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Manisa Akhisar'daki trafik kazasında ölenler için Fatih Erbakan başsağlığı diledi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa Akhisar'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Erbakan, sosyal medyadan yayımladığı mesajda ölenlerin ailelerine sabır diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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