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Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, Mahmut Arıkan başsağlığı mesajı yayımladı

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Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, Mahmut Arıkan başsağlığı mesajı yayımladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Manisa Akhisar'daki trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Arıkan, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi; acılı ailelere ve millete başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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