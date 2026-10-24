Manisa Akhisar'da tarlada traktörden düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Manisa Akhisar'da tarlada traktörden düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Süleymanlı Mahallesi'nde traktörde oturan 70 yaşındaki kadın dengesini kaybederek tarlaya düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarlada traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi.
Süleymanlı Mahallesi'nde A.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktörde oturan eşi Emel T. (70) dengesini kaybederek tarlaya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, işlemlerin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA