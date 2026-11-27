Manisa Akhisar'da boğazına şeker kaçan kalfa, berber ustasının Heimlich'iyle kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir berber dükkanında boğazına şeker kaçan kalfa, ustasının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Kalfanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken müdahale anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde boğazına şeker kaçan berber kalfası, ustasının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kethüda Mahallesi'ndeki berber dükkanında kalfa olarak çalışan Ahmet Emir Dağdeviren'in (18) boğazına şeker kaçtı.
Nefes almakta zorlanan Dağdeviren, ustası ve iş yeri sahibi Ferdi Deren'in yanına giderek yardım istedi.
Deren, kalfasına Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu Dağdeviren'in boğazındaki şeker çıktı.
Dağdeviren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kalfa ile ustasının yaşadığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.