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Manisa Akhisar'da 11 ölümlü kazada yaralanan 5 kişi Bursa'da tedavi altına alındı

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Manisa Akhisar'da 11 ölümlü kazada yaralanan 5 kişi Bursa'da tedavi altına alındı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan 13 kişinin tedavisi sürüyor. Bursa'da ikamet eden 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken, diğer 8 yaralının tedavisi Manisa'daki hastanelerde devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralananlardan 5'i, Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazada yaralanan 13 kişinin tedavileri sürüyor.

Bursa'da ikamet eden 5 yaralının, kentteki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Diğer 8 yaralının tedavisi ise Manisa'daki hastanelerde devam ediyor.

Kazadan etkilenen ailelere Manisa Valiliğince görevlendirilen personel tarafından gerekli iletişim ve sosyal desteğin sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaza

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde 11 Ekim'de H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 27 kişiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, 26 kişi hastanelere sevk edilmişti.

Yaralılardan 13'ü taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A. ve çekicinin şoförü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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